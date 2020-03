Regering Aruba voorziet enorm verlies

De regering van Aruba heeft berekend dat de coronacrisis enorme financiële gevolgen heeft voor het land, dat voor een groot deel afhankelijk is van toerisme. Volgens de regering gaat het om een verlies van 1,3 miljard Arubaanse gulden (ongeveer 670 miljoen euro), een bedrag dat in de buurt komt van een normale jaarbegroting.

Qua belastingen verwacht de regering in 2020 ruim 600 miljoen (310 miljoen euro) gulden minder te ontvangen. Het land gaat ervan uit 80 procent minder toeristeninkomen te ontvangen dan in 2020.

Op Aruba is het aantal geregistreerde gevallen van corona binnen een dag met vijf gestegen naar zeventien. Daarbij zit een medewerker van het lokale ziekenhuis, die onlangs naar New York is geweest en daar waarschijnlijk besmet is geraakt. De jongste persoon die is besmet op Aruba is 23 jaar, de oudste 65 jaar.