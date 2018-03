„Regenboogzebrapad maakt verkeer onveilig”

Het gaybrapad in Vlissingen is onveilig, zegt de SGP-fractie in de gemeenteraad. Volgens fractievoorzitter Lilian Janse moet een zebrapad volgens de wet uit zwarte en witte strepen bestaan. Het gaybrapad, met witte banen en verschillende kleuren, heeft niet de wettelijke status van een officieel zebrapad en „dat kan gevaarlijke verkeerssituaties opleveren”.

Vlissingen kreeg vorig jaar op de Spuikomweg voor bioscoop CineCity een zebrapad in regenboogkleuren. Het moest een symbool zijn om aandacht te vragen voor acceptatie van mensen met een andere seksuele geaardheid.

In schriftelijke vragen aan het college stelt de SGP-fractie dat voor een regenboogzebrapad de wettelijke regels met betrekking tot zebrapaden niet van toepassing zijn. „Een automobilist die op een gaybrapad een voetganger aanrijdt zou de gemeente aansprakelijk kunnen stellen omdat hij in de veronderstelling was dat hij mocht doorrijden aangezien een gaybrapad geen officiële oversteekplaats is en hij daar dus niet verplicht moest stoppen voor overstekende mensen”, licht Janse toe. „Een officieel zebrapad met zwart-witte strepen is bedoeld als veilige oversteekplaats voor de kwetsbare voetgangers en mensen in een gehandicaptenvoertuig. Een regenboogpad biedt die bescherming niet.”

Het felgekleurde gaybrapad in Vlissingen kwam er afgelopen september na een in de gemeenteraad aangenomen motie van D66, waar de SGP tegen stemde. „Een gaybrapad is selectieve symboolpolitiek die niet mag opwegen tegen de verkeersveiligheid”, meent Janse. „Er zijn nog veel meer gediscrimineerde of achtergestelde minderheden dan alleen andersgeaarden. Dan zou je voor hen ook iets moeten doen. Of laat anders dit soort symbolen maar liever gewoon helemaal achterwege.”