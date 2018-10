Regenboogvlag voor SGP-burgemeester Nunspeet

De Nunspeetse PvdA/Groenlinks-fractie overhandigde maandagavond een regenboogvlag aan burgemeester Breunis van de Weerd (SGP). De partij wil dat deze donderdag wordt gehesen op Coming-Outdag. Van de Weerd vindt dat de raad hierover moet beslissen. De twee grootste fracties, SGP en Gemeentebelang, zijn tegen.

„Ik kom liever in de kist dan uit de kast.” Dat zei een „gereformeerde jongere” tegen vertegenwoordigers van PvdA/Groenlinks, aldus burgerraadslid Sander Kouwenberg van deze partij. Het wordt volgens hem tijd dat homo-emancipatie op de raadsagenda komt, want het geval staat niet op zichzelf. „Afgelopen maanden kregen we verontrustende signalen uit de Nunspeetse LHBT-gemeenschap. Op scholen is „homo” een populair scheldwoord en wordt er gecensureerde seksuele voorlichting gegeven. Op het werk en binnen kerken worden homo’s gepest.” Kouwenberg zegt dat hem zo’n vijftien „schrijnende gevallen” ter ore zijn gekomen. Het stoort hem ook dat er in Nunspeet nog steeds „weigerambtenaren” zijn.

Het aanbieden van de regenboogvlag is voor PvdA/Groenlinks „allereerst een statement.” „We willen uitstralen dat we er als fractie willen zijn voor de LHBT-gemeenschap. Het is raar dat de gemeenteraad nog nooit heeft gesproken over dit onderwerp. Tegelijk is dit voor ons het startsein om onze zorgen over te brengen. We zullen de wethouder vragen of hij de omvang van dit probleem in kaart wil brengen.”

Graag zou de fractie zien dat de vlag donderdag, op Coming-Outdag, van het Nunspeetse gemeentehuis wappert. Dat gaat echter niet gebeuren, want de raad moet hierover stemmen. Kouwenhoven zegt dat zijn fractie dat niet wist. „We waren nu te laat om het nog in stemming te brengen. Maar we zijn nu allang blij dat de burgemeester de vlag toch nog in ontvangst wilde nemen.” PvdA/GroenLinks hoopt dat nu de vlag bij een school of het lokale theater wordt gehesen.

Burgemeester Breunis van de Weerd vindt dat het bij zijn ambt hoort om de vlag in ontvangst te nemen. „Ik ben burgemeester van alle burgers.” Hij vindt echter dat het niet aan het college is om te besluiten de vlag donderdag wel of niet te hijsen. „We moeten hier zorgvuldig mee omgaan. Daarom moet de raad hierover beslissen.”

Vóór donderdag is er geen gemeenteraadsvergadering meer. Als het later in stemming wordt gebracht, is het de vraag of een raadsmeerderheid hier voor is. De twee grootste partijen, SGP en Gemeentebelang, lieten weten tegen te zijn. Beide partijen herkennen zich niet in de „verontrustende signalen” die PvdA/GroenLinks zegt te hebben gekregen.

Burgemeester Van de Weerd zegt één voorbeeld te kennen. „Een jongere uit de islamitische gemeenschap durfde binnen zijn familie zijn homoseksuele gevoelens niet kenbaar te maken en dat heeft tot problemen geleid. Dit is via de jeugdhulpverlening naar voren gekomen.”