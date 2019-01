Regenboogmotie verrast SGP Hoeksche Waard

De oppositie in de gemeente Hoeksche Waard is er na een week al in geslaagd de verschillen binnen de overwegend christelijke coalitie bloot te leggen. Dinsdag stemde de gemeenteraad voor de zogenoemde regenboogmotie.

Coalitiepartijen ChristenUnie (CU) en SGP stemden tegen, CDA en Lokalen HW voor de motie. De motie, op initiatief van GroenLinks (GL) ingediend door de hele oppositie, roept het college onder meer op om actief beleid te maken voor de sociale veiligheid van lhbti’ers. De gemeente staat nu als ”regenbooggemeente” te boek.

Stroomversnelling

De SGP is verrast door de snelle gang van zaken, stelt fractievoorzitter Adriaan van der Wulp desgevraagd. „Deze zagen we niet aankomen. We wisten wel dat een dergelijke motie een keer zou komen, maar door de Nashvilleverklaring is dit in een stroomversnelling gekomen.” In de recent afgeronde coalitieonderhandelingen is het thema lhbti niet aan de orde gekomen. „Het was voor ons destijds geen thema. Achteraf bezien hadden we daar beter over na moeten denken.”

Het CDA ziet de motie als een bredere oproep tot verdraagzaamheid. „Wij staan voor een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Deze motie zien wij als een algemene oproep om oog te hebben voor risicogroepen. Dat hoeft niet specifiek de lhbti zijn. Een regenboogvlag zie ik als symboolpolitiek waar we niet veel mee bereiken”, zegt CDA-fractievoorzitter Karoline Vorthoren.

De SGP motiveerde haar tegenstem met het standpunt dat de regenboog een teken van God is, dat nu wordt misbruikt door de mens. „U zult begrijpen dat wij vanuit dat perspectief de term ”regenbooggemeente” als een heel andere zien dan in de motie wordt bedoeld”, sprak de SGP’er tijdens zijn inbreng in het debat.

De coalitie ging na een snelle onderhandeling van drie weken op 1 januari van dit jaar van start. „Ik had een beter begin voor ogen, maar nu is wel direct duidelijk waar onze coalitiegenoten op dit punt staan”, constateert Van der Wulp. Vooraf is overleg geweest binnen de coalitie en is afgesproken dat elke partij haar eigen standpunt inneemt.

Bijbelteksten

Van der Wulp is geschrokken van de toon waarop het debat dinsdag werd gevoerd. „Onchristelijke raadsleden gebruikten Bijbelteksten, die ze gevonden hadden via Google, om tegen ons te gebruiken.” Ook Vorthoren had moeite met de „veroordelende” inbreng van GL. „De partij daagde de SGP op een respectloze manier uit. Ik heb daar direct wat van gezegd, waarna de spreker zijn excuses aanbood.”

Van der Wulp ziet de recente herindeling als belangrijke oorzaak van de aangenomen motie. „Door een lage opkomst bij de verkiezingen (46 procent, NvL) hebben wij meer zetels gehaald dan gedacht. Maar we hebben te maken met een diverse gemeente. Dat leidt tot dergelijke moties die ons tegen de borst stuiten. Veel erger gaat het niet worden hoop ik.”

De gemeente Hoeksche Waard is sinds dit jaar een samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Na de herindelingsverkiezingen van afgelopen november werd het CDA met acht zetels de grootste partij in de gemeenteraad. De SGP is goed voor zes zetels, CU telt er twee.

Takenpakket

Het kersverse college gaat aan de slag met de motie. CDA-wethouder Joanne Blaak is, als portefeuillehouder van ”welzijn en de inclusieve samenleving”, verantwoordelijk voor de uitvoering. „Ik ben blij dat de SGP-wethouder hier niet direct voor verantwoordelijk is. Dit is een onderwerp dat geen enkele SGP’er in zijn takenpakket wil hebben”, betoogt Van der Wulp.

Het college gaat onderzoeken of lhbti een risicogroep is in de Hoeksche Waard. „Dat wachten we eerst af, voordat we allerlei verdere stappen gaan nemen”, stelt Vorthoren.