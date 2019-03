Regen leidt tot hoogwater in Limburg

Het Waterschap Limburg is zaterdag in Vlodrop aan de Duitse grens bij Roermond in de weer met de aanleg van nooddijken. Dit omdat in het Duitse stroomgebied van de Roer veel regen is gevallen en de rivier daar flink gezwollen is en op sommige plaatsen zelfs buiten de oevers is getreden.

De hevige regen heeft op verschillende plaatsen in Limburg voor maatregelen door het waterschap gezorgd. Op verschillende plekken langs de Maas zijn pompen en zandzakken geplaatst. In Well en Arcen zijn doorgangen in de Maaskades afgesloten.

Volgens Rijkswaterstaat is in Walloniƫ op sommige plaatsen code rood gegeven vanwege het hoogwater.

In Zuid-Limburg is code geel van kracht. De hoogwatergolf bereikte zaterdag rond het middaguur bij Sint Pieter (Maastricht) een afvoer van 1600 kuub per seconde. Dat is relatief veel, maar er is nog geen overstromingsgevaar. Rijkswaterstaat verwacht dat de Maas daarna weer zakt, omdat er in Frankrijk en Belgiƫ geen regen van betekenis meer zal vallen.