Regen helpt waterstand rivieren niet veel

De waterstand in de grote rivieren stijgt in het komende weekeinde iets, doordat er in Zuid-Duitsland en Zwitserland veel neerslag is gevallen. Het is nu echter alweer nagenoeg droog, zodat de Rijn bij Lobith volgens Rijkswaterstaat volgende week op de zeer lage stand van 6.70 meter boven NAP blijft staan. De binnenvaart moet dus nog zeker een week rekening houden met grote hinder door bijzonder lage waterstanden.

Maandag stond de Rijn bij Lobith lager dan ooit, aldus Rijkswaterstaat. Nederrijn, Waal, IJssel en Lek hebben ook nauwelijks geprofiteerd van de regen die dinsdag in Nederland viel. De Maas ving wat meer regen op en krijgt de komende dagen nog veel water aangevoerd uit de Ardennen. Scheepvaart op de Maas heeft minder last van droogte, omdat de waterstand op die rivier met stuwen en schutten wordt geregeld.

Doordat de rivieren heel weinig water afvoeren naar zee, kan zilt zeewater ver in het land dringen. Rijkswaterstaat past het schutregime bij een aantal grote sluizen opnieuw aan om verzilting in West-Nederland te bestrijden.