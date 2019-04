Regen geen spelbreker bij koninklijk bezoek

Koning Willem-Alexander heeft zaterdag een ‘fantastisch’ verjaardagsfeest gehad in Amersfoort. Dat zei hij in zijn dankwoord aan het slot van de flink uitgelopen rondgang door de Utrechtse gemeente. Dat de zon alle sombere weersvoorspellingen voor de viering van Koningsdag logenstrafte, maakte het extra feestelijk. Regenbuien waren er voor en na het koninklijk bezoek, maar niet tijdens. Het was zelfs zulk fraai weer dat de meegebrachte jassen de meeste tijd uit konden.

In Koningsdag ‘nieuwe stijl’, zoals die na 2014 is ontwikkeld, speelt de koninklijke familie een minder actieve rol dan voorheen op Koninginnedag onder koningin Beatrix. De Oranjes zijn tegenwoordig meer figurant in een door de bezochte gemeente bedacht decor dan deelnemer aan tal van activiteiten. Met uitzondering dan van handen schudden en poseren voor selfies, waardoor zaterdag de voortgang van het gezelschap vaak werd opgehouden.

Aan leden van de hofhouding om de achterblijvers, onder wie vaak prins Maurits en prins Constantijn, weer op te halen. Maurits vertelde met een kwinkslag zich op de feestdag te hebben voorbereid door in de voorafgaande dagen veel handen te schudden. Hij toonde zich zoals altijd zeer bedreven. Maar ook het uitdelen van taart ging hem goed af, evenals prinses Ariane.

Bij sportdemonstraties bleven de prinsen en prinsessen niet alleen maar toekijken. Prinses Marilène bijvoorbeeld had geen hinder van haar hoge hakken om op het basketbalveld de ene na de andere bal door het net te krijgen, en ook de koningsdochters durfden mee te doen. Dat ze competitief zijn ingesteld bleek ook bij de veel te lang uitgesponnen quiz met vragen over de buurgemeenten van Amersfoort. Daar werd ook veel tijdverlies geboekt ten opzichte van de planning, maar Amalia en Ariane wilden graag hun vader verslaan.

Het op een duidelijke manier bij het programma betrekken van de regio - een wens van de koning die op zijn verjaardag niet langer twee gemeenten bezoekt zoals zijn moeder dat deed - bleek ook in Amersfoort geen eenvoudige opgave. De quiz haalde de vaart eruit en was alleen door televisiekijkers goed te volgen. Maar ook bij eerdere afleveringen in Tilburg en Zwolle, waar demonstraties werden gehouden, kwam het gekunsteld over.

Het geeft de koninklijke familie wel een gewenst rustpunt halverwege de rondgang. Vroeger was dat rustpunt er tijdens de verplaatsing tussen de twee bezochte gemeenten. De volgende gemeente zal de wens weer op een andere manier invullen. Maar koning Willem-Alexander zal het ongetwijfeld weer fantastisch vinden.