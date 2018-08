Regen brengt weinig verlichting

In grote delen van het land heeft het in de nacht van dinsdag op woensdag flink geregend. Volgens Weerplaza viel op een enkele plek meer dan 10 millimeter regen. Maar er waren ook regio’s waar alleen wat lichte spetters zijn gevallen.

In het zuiden, midden en westen van het land was het het natst, met op veel plaatsen zo’n 5 millimeter regen, lokaal oplopend tot meer dan 15 millimeter. Vanuit de regio Breda kreeg Weerplaza de hoogste melding binnen: 18 millimeter.

De buien lossen weinig op aan de heersende droogte, zegt het weerbureau. Alleen in het uiterste westen en noordwesten is woensdag nog een buitje mogelijk. In de rest van het land wordt het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur loopt in een groot deel van het land op tot rond of boven de 25 graden, waardoor alles snel weer opdroogt.

Komende dagen wordt de lucht onstabieler en kunnen er vaker buien ontstaan, met name donderdagmiddag en -avond. Dan trekt van zuid naar noord een lagedrukgebied over, wat gepaard gaat met stevige buien, mogelijk met onweer en windstoten.