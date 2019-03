„Regels tegen hittestress vee onvoldoende”

Maatregelen die op tropische dagen hittestress moeten voorkomen bij slachtvee schieten tekort en moeten worden aangescherpt. Nieuwe regels moeten bovendien wettelijk worden vastgelegd, zodat niemand zich eraan kan onttrekken. De Dierenbescherming en Eyes on Animals willen dat minister Carola Schouten van Landbouw daarvoor zorgt.

De organisaties hebben een rapport opgesteld over de problematiek. Zij zeggen dat vorig jaar tijdens de hete zomer 94 miljoen dieren werden vervoerd bij temperaturen die „eigenlijk niet meer verantwoord zijn”. Ze spreken van „afschuwelijke taferelen van naar verkoeling snikkende dieren in oververhitte veewagens, wachtend in de brandende zon voor een slachthuis”.

Ze willen dat een tropenrooster niet pas vanaf 27 graden ingaat, maar al vanaf 21 graden. Boven de 30 graden zou veetransport alleen mogen plaatsvinden in speciale veewagens met airconditioning, vanaf 35 graden moet vervoer verboden worden", vinden ze.

Het rapport ‘Op de bres tegen hittestress’ wordt dinsdag verstrekt aan de minister, de Tweede Kamer en de veetransport- en slachterijsector. In de studie staat dat ook tijdens dagen dat de temperatuur royaal boven de 30 graden uitkwam, slachterijen nog op volle toeren draaiden en miljoenen dieren naar het slachthuis werden gebracht. Zo’n 15 miljoen vleeskuikens, 392.000 varkens en 55.000 runderen kregen daardoor volgens de organisaties te maken met een „onacceptabele aantasting van hun welzijn”.

Het hitteprotocol dat sinds 2016 bestaat, werkt volgens Dierenbescherming en Eyes on Animals niet, onder meer omdat de regels onvoldoende worden nageleefd.