‘Regels die drinkwater beschermen moeten beter worden gevolgd’

Akkerbouwers en tuinders die actief zijn in zogeheten grondwaterbeschermingsgebieden, moeten zich beter gaan houden aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat daarom de 2100 agrarische ondernemers die landbouwgrond bewerken in de beschermingsgebieden, deze week per e-mail nog eens duidelijk wijzen op alle beperkingen waaraan ze moeten voldoen. Naleving van de regels is belangrijk voor het schoonhouden van de putten waar drinkwater uit wordt gewonnen.

Uit eerder onderzoek van de NVWA bleek dat de regels in de helft van de gevallen niet werden nageleefd. Eigenaren, huurders en pachters van de gronden gaven vaak aan dat zij niet goed op de hoogte waren van de wettelijke eisen. In grondwaterbeschermingsgebieden gelden strengere regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen dan elders. Zo zijn bepaalde middelen er helemaal verboden en geldt voor andere middelen dat ze alleen in een bepaalde periode gebruikt mogen worden.

De beschermingsgebieden liggen rondom waterwingebieden, waar waterbedrijven grondwater oppompen. Van al het drinkwater in Nederland komt 60 procent uit deze gebieden. De strenge regels bestaan om te voorkomen dat landbouwgif in de bodem zakt en de putten zo verontreinigd raken dat ze niet meer kunnen worden gebruikt.