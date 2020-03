Regelen snelheidsverlaging kost in totaal 19 miljoen euro

De operatie om in Nederland de snelheid overdag te verlagen naar 100 kilometer per uur kost in totaal 19 miljoen euro. Dat bevestigt Rijkswaterstaat na berichtgeving door De Telegraaf. In eerste instantie werd gesproken over 7 miljoen euro, maar de woordvoerder benadrukt dat het ging om een eerste berekening. De snelheidsbeperking gaat in op 16 maart om 06.00 uur.

Duizenden borden worden vervangen of aangepast. Ook komt er nieuwe software. Dat kost 7 miljoen euro. Daarna zullen onder meer nieuwe hectometerpaaltjes worden geplaatst en komen er aangepaste draaiborden op de spitsstroken. De totale kosten lopen mede daardoor op tot 19 miljoen euro.

Vanaf 16 maart geldt op alle snelwegen tussen 06.00 en 19.00 uur een aangepaste snelheid van 100 kilometer per uur. In de avond en nacht verandert er niets ten opzicht van de huidige situatie.