„Reformeer, ga terug naar de wortels”

„Waarheid, liefde en oprechtheid. Die moeten centraal staan in het onderwijs op onze reformatorische scholen.”

Dat stelde ds. H. A. van Zetten, predikant van de gereformeerde gemeente van Benthuizen en voorzitter van de raad van toezicht van de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs, woensdagavond op een symposium in het nieuwe schoolgebouw van het Hoornbeeck College in Gouda.

Het symposium met het thema ”Reform!” sloot een reeks van activiteiten af die georganiseerd waren in verband met de opening van het pand aan het Noordelijk Halfrond op 3 oktober.

Ds. Van Zetten sprak over christelijk onderwijs in een veranderende reformatorische zuil.

„Je kunt op verschillende manieren naar een zuil kijken: als onwenselijk, als noodzakelijk kwaad of als een zegen. Ik zie de zuil vooral als zegen. We mogen echt dankbaar zijn voor onze eigen scholen; juist in een samenleving die aan het ontzuilen is.”

De predikant stelde dat we in onze maatschappij „doordrenkt” worden van het postmodernistisch denken, waarbinnen geen absolute waarheid meer is. „Tegenover die geest van het postmodernisme zou ik adviseren: Reformeer. Keer terug naar de wortels; naar Gods Woord en de belijdenissen. Daar klopt het hart van het reformatorisch onderwijs.”

Nieuwe vragen

Steef de Bruijn, hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad, sprak over het thema ”Veranderen of dezelfde blijven”.

De Bruijn ziet dat in onze veranderende samenleving nieuwe vragen, bijvoorbeeld over rentmeesterschap en klimaat, opdoemen. „Daarop moeten nieuwe antwoorden worden geformuleerd.”

De hoofdredacteur stelde dat bij de formulering van die nieuwe antwoorden niet zozeer de norm, de gedragsregel, als wel de waarde, het betekenisgevende ideaal, centraal moet staan.

„Toets die waarden aan Gods Woord, onderbouw ze met Bijbelse argumenten en wees ook bereid de normen te herzien.”

Prof. dr. W. van Vlastuin, rector aan het Hersteld Hervormd Seminarie, sprak over de essentie van de christelijke identiteit. „De oerbelijdenis van het christendom is dat Jezus de dood overwon en dat Hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is bepalend voor onze identiteit.”

Dualisme

Christenen zijn hun tijd ver vooruit, meent prof. Van Vlastuin. „Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Die verwachting moet het onderwijs doortrekken.”

Tijdens de forumdiscussie, die geleid werd door A. van Kralingen, locatiemanager Rotterdam, uitte prof. Van Vlastuin zijn zorg over het dualisme in het onderwijs. „Het kan niet zo zijn dat we een vrome dagopening geven en daarna een seculiere les.

Het lesgeven vanuit de realiteit dat Christus is opgestaan, zit hem niet in opmerkingen die je overal tussen propt. Als docenten echter leven uit verwachting, kunnen er in de les mooie dingen gebeuren.”