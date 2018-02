Reformatorische school Kootwijkerbroek waarschuwt voor naakte horrorclown

De reformatorische Rehobothschool in Kootwijkerbroek heeft een waarschuwingsmail verstuurd naar de ouders omdat de afgelopen dagen verschillende keren een horrorclown in het dorp is gezien, die soms naakt en soms vreemd gekleed was.

De clown zorgt voor onrust in het dorp; verschillende mensen hebben aangifte tegen hem gedaan. Een woordvoerder van de politie laat in de Barneveldse Krant weten dat de situatie serieus wordt genomen en dat er een onderzoek naar de man wordt gestart.

Op Facebook schreef een bezorgde moeder zondag: „Vanmiddag is ons zoontje in onze tuin lastig gevallen door een horrorclown, fietste op een vouwfiets die hij in de sloot gooide en vervolgens in de tuin, naakt, rare handelingen verrichte bij zichzelf...”

Directeur Paanstra van de Rebothschool liet aan RTL weten ook aangifte tegen de man te hebben gedaan, nadat de school bezorgde telefoontjes kreeg. „We raden de ouders aan om hun kinderen niet alleen naar school te laten fietsen. Voor de veiligheid is het beter dat ze met hun ouders of klasgenoten naar school komen.” De clown is maandag voorzichtig besproken op school, aldus Paanstra.