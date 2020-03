Slaapproblemen, stress, ongezond leven. Hoe is dat onder reformatorische jongeren? Een groep van bijna 300 Driestarleerlingen was woensdag, donderdag en vrijdag op bezoek bij de Erdee Media Groep in Apeldoorn. Een uitgelezen kans om hen deze vraag voor te leggen.

Reformatorische jongeren leven niet gezonder dan niet-reformatorische jongeren. Daar zijn de meeste Driestarianen heel zeker van. Het zou wel moeten, vindt Hanna (14): „In de Bijbel staat dat we ons lichaam goed moeten verzorgen en onderhouden.” „Refojongeren denken te weinig aan hun lichaam. Dat is niet oké!” zegt Job (13). Teunita is het met hem eens: „Veel refo’s drinken, roken en doen andere ongezonde dingen.”

Roken

Reformatorische jongeren leven dus misschien nog wel ongezonder dan de ondervraagde jongeren uit het gisteren gepresenteerde onderzoek. Lisa (14): „De Driestar is een christelijke school, maar moet je zien hoeveel leerlingen er bij ons roken. Mensen die naar de kerk gaan, zijn echt niet beter dan anderen.”

Roken vinden meer leerlingen not done. Jessica (14): „God heeft onze lichamen als een tempel voor de Heilige Geest gegeven. Het is dus van God en niet van onszelf. Je moet er goed mee omgaan en als je rookt, doe je dat niet.” Esther zegt dat refo’s een extra reden hebben om niet te roken „omdat God je geschapen heeft. Met roken beschadig je het lichaam.” Andere leerlingen vinden dat jongeren zelf moeten beslissen of zij gaan roken.

Er zijn Driestarleerlingen die drugs gebruiken, weten Esther (15) en Bart (14). Zelf doen ze het niet en ze vinden het ook niet kunnen. Bart: „Maar zelfs in de grootste refogezinnen kan drugs worden gebruikt.”

Alcohol

Alcohol is minder een taboe bij de groep Driestarleerlingen. Ongeveer de helft drinkt het af en toe. Jessica: „Je mag er best af en toe wat van nemen, zolang je er niet aan verslaafd bent of er te veel van drinkt. Arie-Pieter is het met haar eens. „Refo’s mogen gewoon alcohol drinken, maar ze moeten hun grenzen kennen.”

De andere helft vindt het niet kunnen. Lisa: „Het is voor niet-christenen heel moeilijk te begrijpen als je jezelf op zaterdagavond helemaal lam drinkt en dan zondagmorgen weer vroom in de kerk zit. Dat gaat niet samen, lijkt mij.” Nathan is heel resoluut: „Alle jongeren moeten gewoon op jonge leeftijd geen alcohol drinken.”

Drop eten

Andere ongezonde gewoontes zijn te lang computeren en te veel snoepen. Sander gaat bijvoorbeeld vaak naar de catering op school. Esther eet veel drop. „Ik doe geen moeite om er mee te stoppen, omdat het zo lekker is.” Ruben: „Ik zit wel eens te lang achter de computer spelletjes te doen.”

Slapen

Slapen doen de Driestarianen over het algemeen prima. Slechts een enkeling heeft slaapproblemen. Bij Bart komt het door zijn medicijngebruik. Nathan kwakkelt een beetje met zijn gezondheid en slaapt daarom wat slechter. Thamar (14): „Mijn huiswerk is vaak niet op tijd klaar, ik moet het op het laatste moment nog afmaken. Als ik dat dan niet doe, kan ik vaak niet goed slapen.”

Stress

Stress is dus een herkenbaar iets voor de leerlingen uit Gouda en omstreken.

Teunita: „Ik heb het als ik te veel huiswerk voor de volgende dag heb en het niet afkrijg. Dan moet ik ’s morgens vroeg op om het af te maken. Esther: „Soms merk ik dat al het werk en de vele indrukken en ervaringen me echt een beetje hoog gaan zitten. Het wordt me dan even te veel. Als ik dan even wat tijd voor mezelf neem, gaat het vaak al een stuk beter.”

Ruben herkent dat. „Er gebeuren wel eens een paar drukke dingen tegelijk. Bijvoorbeeld als er moeilijke opdrachten van school zijn en tegelijk ook nog gebeurtenissen thuis. Dat levert stress op.”

Afreageren

Nel kan niet plannen en heeft daarom vaak last van stress. „Ik probeer het nu regelmatig iets beter te doen, maar het lukt nog niet altijd.” Job gaat creatief met stress om: „Als ik er last van heb, ga ik positief denken, of me lekker afreageren.”

Marion (14) heeft door het vele huiswerk zelfs geen tijd om te sporten. Anita ook niet, maar die fietst elke dag naar school. Arie-Pieter fietst zelfs 25 kilometer per dag.

Job neemt de tijd voor zijn sport, rugby: „Twee keer per week twee uur trainen en nog een uur wedstrijd. Ik voel me er gewoon fitter door.”