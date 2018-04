„Refo niet meer zo zeker over schepping in zes dagen”

De reformatorische gezindte is op het gebied van schepping en evolutie meer agnostisch geworden. Dat zegt Jan Rein de Wit, nadat dinsdag bekend werd dat hij terugtreedt als hoofdredacteur van het christelijke wetenschappelijke magazine Weet.

Na acht jaar en vijftig nummers vindt De Wit het welletjes. Hij blijft volop schrijven voor het creationistische blad, maar iemand anders moet de kar gaan trekken. „Het is erg druk”, zegt De Wit (48), vader van zeven kinderen en zelfstandige in de Urker visindustrie.

Wat was acht jaar geleden de aanleiding om met Weet te beginnen?

„Het Darwinjaar in 2009. Die had de teneur van: Zie je wel dat Darwin gelijk had? Toen begon het te kriebelen, bij Kees van Helden, mij en anderen. Wij hadden en hebben het internetdiscussieplatform Creatiecontact. We constateerden dat er bij reformatorische jongeren veel vragen leefden over de schepping. Zij werden in hun werkkring hiermee geconfronteerd. Sommigen verdedigden de schepping, anderen deden water bij de wijn of doken onder. Zij hadden een tekort aan munitie om te schieten.

We gaven de folder ”Evolutie of schepping, wat geloof jij?” uit, die we in heel Nederland huis aan huis verspreidden. De reacties waren enorm. Journalisten uit binnen- en buitenland buitelden over ons heen. We zijn in veel radio- en tv-programma’s geweest. Ze waren allemaal geïnteresseerd. Daarna hebben we in twee maanden tijd het eerste nummer van Weet uitgebracht.”

Wat heeft Weet de afgelopen acht jaar bereikt?

„We hebben op de agenda gezet dat er nog steeds een groep christenen is die absoluut gelooft dat het Bijbelse scheppingsverhaal een-op-een zo is gebeurd. Dat bleek uit de negatieve reacties, zo van: „Dat hoort in de middeleeuwen thuis.” Weet droeg bij aan de emancipatie van Bijbelgetrouwe christenen die in de schepping geloven. Het verbaasde mij destijds dat de behoudende kerken niet bekend zijn in Nederland. Dat is zorgelijk.

Nog zorgelijker was dat vanaf 2005 de boeken van Cees Dekker, René van Woudenberg en Ronald Meester over Intelligent Design werden gepubliceerd, die sterk door de EO werden gepromoot. Ik schrok van de enorme welwillendheid in reformatorische kring over deze gedachte, waarin schepping en evolutie met elkaar worden verbonden. En die is helaas niet minder geworden.

De reformatorische gezindte is meer agnostisch geworden in de gedachtevorming over schepping of evolutie, zo van: „Misschien zijn het geen zes dagen geweest.” Maar dan ga je een grens over. De schepping in zes dagen is een wezenskenmerk van Gods Woord; het denkraam van waaruit je wetenschap bedrijft. Als je naar de feiten kijkt, is er geen enkele reden om water bij de wijn te doen, ook al blijven er natuurlijk veel vragen. Maar die zijn rond de evolutietheorie zeker zo groot.”

Wat was de afgelopen jaren het hoogtepunt?

„In 2010 claimde een groep christenen uit Hongkong dat ze de ark van Noach op de Ararat hadden ontdekt. Wij waren de eersten ter wereld die zeiden dat dit niet kon. Het bleek inderdaad bedrog te zijn.”

Wat moet uw nog onbekende opvolger goed kunnen?

„Misschien moet die wat meer aan marketing doen dan ik. Maar het moet vooral iemand zijn die met Luther zegt: Ik hou onvoorwaardelijk vast aan Gods Woord. Hier sta ik; ik kan niet anders.”