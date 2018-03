Referendum profiteert van raadsverkiezingen

Dankzij de gemeenteraadsverkiezingen is het referendum over de inlichtingenwet woensdag ruimschoots geldig. Zonder die verkiezingen zou het mogelijk spannend zijn geworden. Dat beeld komt naar voren uit de eerste uitslagen die zijn doorgegeven aan de verkiezingsdienst van het ANP. De opkomst in heel Nederland is vermoedelijk ongeveer 50 procent, flink hoger dan twee jaar geleden bij het Oekraïnereferendum.

In de gemeenten waar ook de raadsleden werden verkozen, was de opkomst voor het referendum rond de 60 procent. Dat is vergelijkbaar met de opkomst van de raadsverkiezingen daar. Maar waar geen gemeenteraad werd verkozen en alleen het referendum werd gehouden, was de opkomst aanzienlijk lager. In Strijen (Zuid-Holland), Meijerijstad (Noord-Brabant), Nuth (Limburg), Dongeradeel (Friesland) en Grootegast (Groningen) stemde bijvoorbeeld ongeveer een kwart van de kiesgerechtigden over de zogenoemde sleepwet. In Leeuwarden stemde 30 procent.

De opkomst in al die gemeenten is een paar procentpunt lager dan bij het Oekraïnereferendum van 2016. In heel Nederland kwam toen 32,2 procent stemmen. Boven 30 procent is de uitkomst geldig.

In 335 gemeenten werden de raadsleden verkozen en was het referendum. In 45 andere gemeenten was alleen het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Vanwege herindelingen zijn daar nu geen raadsverkiezingen.