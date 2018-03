Referendum laat Caribische gemeenten koud

Op Bonaire, St. Eustatius en Saba is er zeer weinig interesse voor het referendum over de Wiv, de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Cijfers over de opkomst op Bonaire gaven aan dat om 14.00 uur ’s middags (19.00 uur Nederlandse tijd) maar 2,29 procent van de stemgerechtigden naar de stembus was gegaan.

In totaal ging het tot dat tijdstip om 283 mensen verdeeld over zes stembureaus. Het referendum gaat aan veel inwoners van de eilanden volledig voorbij. Radiojournalist op Bonaire Gian-Carlo Maduro stelt dat „eigenlijk niemand op het eiland überhaupt merkt dat er een referendum wordt gehouden”.

De drie eilanden hebben sinds de staatkundige hervormingen in 2010 de status van bijzondere Nederlandse gemeente. Dat maakt dat de bewoners van deze zogenoemde BES-eilanden hun stem mogen uitbrengen bij landelijke verkiezingen en referenda.