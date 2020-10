Reeks geweldsincidenten tegen agenten in Almelo

Agenten in Almelo zijn afgelopen week belaagd, bedreigd en beledigd. Tijdens de aanhouding van een persoon die gedwongen moest worden opgenomen, beet de verdachte een politieman tot bloedens toe in zijn arm. De dader is aangehouden voor zware mishandeling. De agent heeft een tetanusspuit en een hepatitis B-injectie gekregen.

Een andere politieman werd beledigd bij de aanhouding van een gewonde scooterrijder, terwijl de agenten hem probeerden te helpen met de verwondingen die hij had opgelopen. Een andere man zorgde voor overlast in het centrum. Toen een agente hem probeerde aan te houden, spuugde hij haar vol in het gezicht en schreeuwde dat hij corona had. Ook bedreigde en beledigde hij de agenten die bij de aanhouding betrokken waren. Er is dezelfde dag een coronatest afgenomen waaruit bleek dat de man niet besmet was. De man wordt maandag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Er wordt streng opgetreden tegen de zogenoemde coronaspugers.

Vrijdagochtend werd een 28-jarige man aangehouden voor belediging. Hij zat in de lift van een flat aan het Kloosterhofpad en weigerde te vertrekken. Hij schold de agenten de huid vol. Die besloten hem aan te houden en over te brengen naar het arrestantencentrum.