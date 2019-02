Reeks fikse boetes na verkeersovertredingen

De politie heeft afgelopen weekend aan ruim tweehonderd automobilisten een forse boete uitgedeeld van 240 euro. Bij twee situaties in in de buurt van Rotterdam negeerden ze aanwijzingen van weginspecteurs of verkeersregels, iets dat volgens de politie „levensgevaarlijke situaties kan opleveren”.

Zondagochtend raakte een oplegger van een vrachtwagen los op de A13 ter hoogte van het Kleinpolderplein in Rotterdam, met materiële schade tot gevolg. Om alles veilig weg te halen werden rijstroken met rode kruisen afgesloten. 42 automobilisten hadden er geen boodschap aan. Hun kentekens zijn genoteerd. „Het asociale en gevaarlijke rijgedrag levert ze een hoge boete op, die binnenkort op hun deurmat ligt”, aldus de politie.

In Vlaardingen werden 160 bestuurders op de bon geslingerd omdat ze vanaf de verkeerde invoegstrook vanaf de Vlaardingerdijk de A4 opreden, waardoor ze plots in de dode hoek van andere bestuurders opdoemden die wel de juiste strook gebruikten. Op drie avonden werd gecontroleerd. Sommige bestuurders pakten alle drie avonden de verkeerde afslag, en kunnen drie keer post verwachten.