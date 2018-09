Reeks branden zorgt voor onrust in Urk

In Urk is onrust ontstaan over een reeks branden die de gemeente sinds drie weken teisteren. Vanaf eind augustus zijn er al dertien incidenten geweest.

De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting, bevestigde een woordvoerster vrijdagmiddag. „We doen sporenonderzoek bij iedere brand en zijn zo veel mogelijk informatie aan het verzamelen. Natuurlijk zijn we ook op zoek naar getuigen: mensen die ons meer kunnen vertellen over de branden, of die misschien voor of na een brand iets verdachts hebben gezien. Alle informatie is welkom. Het is ook belangrijk dat mensen direct 1-1-2 bellen als ze denken dat er iets niet in de haak is.”

Op 31 augustus woedde er een brand in een pand op bedrijventerrein de Griend. In de weken daarna vielen twee auto’s, een bromfiets, twee pleziervaartuigen, hooi en een bosje ten prooi aan de vlammen.

Begin deze week was het drie keer raak. Maandag stond een container met bouwafval in lichterlaaie. Dinsdagavond viel bij de Emmastraat een andere container met bouwresten ten prooi aan het vuur. Even later ontstond pal naast de brandweerkazerne aan de Noord brand in een schaftkeet en een dixi (mobiel toilet).

Volgens Omroep Flevoland hebben verschillende mensen vlak voordat de brandweer dinsdag moest uitrukken jongens op een scooter gezien die met hoge snelheid door Urk reden. Een getuige verklaarde dat een jongen op een scooter de brandweerkazerne stond te filmen vlak voordat er een brandmelding binnenkwam.

Veel lijkt op opzet te duiden, maar de gemeente deed hier vrijdag desgevraagd geen uitspraken over. „We laten het onderzoek naar de brand aan de politie over. Die zit er boven op”, zei woordvoerder Marianne Heida.

Burgemeester P. C. van Maaren liet woensdag doorschemeren dat hij aan een vooropgezet plan denkt. „Het is niet zeker, maar de tekenen wijzen natuurlijk wel in de richting van opzet”, verklaarde hij tegenover dagblad de Stentor. „Dat baart me zorgen. Ik snap dat de bevolking die zorgen ook heeft.”

Gemeente en politie riepen de inwoners op om alert te zijn. „We willen koste wat kost voorkomen dat er nog meer branden komen”, aldus woordvoerder Heida. De tips lopen volgens haar „aardig binnen.”

Donderdag was er een overleg tussen de gemeente Urk, politie Midden-Nederland en justitie. De politie surveilleert inmiddels meermalen per dag door het dorp.

Begin 2013 werd Urk geteisterd door een reeks van elf branden. Er werden toen enkele arrestaties verricht.