De politie in Gouda doet onderzoek naar een reeks autobranden in de stad. Ze zijn waarschijnlijk aangestoken. De afgelopen drie weken zijn in verschillende wijken ’s nachts in totaal 18 auto’s uitgebrand.

Een speciaal opgericht rechercheteam houdt zich met het onderzoek bezig en er wordt extra gesurveilleerd in de nachtelijke uren. De politie noemt de reeks autobranden zeer zorgelijk en zoekt mensen die die iets kunnen vertellen dat ze verder helpt.