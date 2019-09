‘Rederij moet na containerramp stappen zetten’

Natuurorganisaties roepen rederij MSC op tijdens het komende ‘stormseizoen’ niet meer dicht langs de Waddeneilanden te varen. In een brief aan het bedrijf stellen de Waddenvereniging, Stichting de Noordzee en dertien andere organisaties dat ze het „hoog tijd vinden dat MSC concrete stappen zet” in de nasleep van het containerdebacle van begin dit jaar.

Op 2 januari verloor het schip MSC Zoe 342 containers op de Noordzee. De natuurorganisaties wijzen erop dat nog steeds 47 containers vermist zijn. Aan de kust spoelt nog altijd plastic aan en vissers vinden regelmatig rommel uit de containers in hun netten. Volgens de organisaties moet MSC als vervuiler meer verantwoordelijkheid tonen en alle kosten die de overheid heeft gemaakt voor opruimacties vergoeden. Ze beschuldigen MSC ervan zich te „verschuilen achter haarkloverij van juristen”.

Onder het motto „verspil nooit een goede crisis” willen Stichting De Noordzee en de andere natuurclubs met MSC gaan praten over manieren om het containertransport duurzamer te maken en de risico’s te verminderen.