Reddingsteam verleent noodhulp op Sint-Maarten

Tientallen leden van het Urban Search And Rescue (USAR)-team zijn aangekomen op Sint-Maarten en direct aan het werk gegaan. Mensen zoeken en redden na rampen is het bekendste specialisme van het team, maar in dit geval wordt het vooral ingezet voor noodhulp na de verwoestende orkaan Irma.

In het team zitten onder meer brandweermensen, verpleegkundigen, artsen en bouwkundigen. Een verkenningsgroep van het team was al vooruitgegaan om vast te stellen waar de inzet het hardst nodig is. De rest arriveerde woensdag. In totaal zijn 59 leden van het team uitgezonden naar het Caribische eiland.

De eerste prioriteiten zijn om het ziekenhuis en de scholen op het eiland weer volledig te laten functioneren.

Spullen van het team komen donderdag aan op Sint-Maarten, met een vrachtvliegtuig van de Duitse luchtmacht. Om toch al aan het werk te kunnen gebruikt team USAR.NL materieel van de lokale brandweer en enkele spullen die een lokale bouwmarkt nog had liggen.