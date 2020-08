Reddingsteam keert na het weekeinde terug uit Beiroet

Het Nederlandse zoek- en reddingsteam dat deze week naar Libanon was afgereisd om te helpen na de zware explosie in Beiroet, keert „na het weekeinde” terug naar Nederland. Dat zegt een woordvoerder van USAR (Urban Search and Rescue). Het team heeft geen overlevenden en stoffelijke overschotten onder het puin gevonden.

De Nederlandse ploeg bestaat uit 63 mensen en 8 honden. Ze kwamen in de nacht van woensdag op donderdag aan in de Libanese hoofdstad Beiroet. Het team kan maximaal tien dagen in een rampgebied blijven, „maar we zullen niet de hele periode nodig hebben”, aldus de woordvoerder. Het is nog niet bekend wanneer ze precies vertrekken, maar de eerste voorbereidingen worden al getroffen.

De honden komen al niet meer in actie. Zij blijven op de basis. Op vrijdag hadden ze nog gezocht in het havengebied, niet ver van de explosie. Hun speurwerk zit er nu op.

Een deel van het team heeft zaterdag geholpen bij de Nederlandse ambassade in Beiroet. „Ze hebben de schade opgeruimd en stukken veiliggesteld. Ook zijn enkele mensen meegegaan naar woningen van ambassademedewerkers die zwaar getroffen zijn.” Een ander deel heeft in de binnenstad van Beiroet gekeken om de plaatselijke autoriteiten te adviseren. „Ze gingen gebouwen schouwen om te kijken of die nog stabiel zijn, of dat ze gestut moeten worden, zodat mensen daar veilig kunnen werken.”

In de loop van de middag moesten alle Nederlanders zich terugtrekken op hun basis. Ze waren gewaarschuwd voor protesten tegen de regering. „Op straat zijn we de afgelopen dagen heel vriendelijk bejegend. Mensen hebben ons bedankt en op de foto gezet. We hebben geen enkel signaal dat mensen boos op ons zijn, ze zijn blij en dankbaar”, vertelt de USAR-woordvoerder.

Hoewel de reddingsploeg maar in een klein gebied heeft kunnen zoeken en daar niemand heeft gevonden, zijn de teamleden toch tevreden over hun werk. „We hadden het beeld dat het een gigantische explosie met onvoorstelbaar veel schade was. Op basis daarvan zijn we midden in onze vakanties bij elkaar gekomen en in het vliegtuig gestapt.” In Libanon bleek dat het getroffen gebied relatief klein was en dat er veel reddingswerkers uit het land zelf en uit de rest van de wereld actief waren. „Gelukkig hebben we niemand meer gevonden, we konden uitsluiten dat er nog mensen onder het puin lagen. Het was het volledig waard. Achteraf weet je altijd meer, maar op basis van de informatie die we hadden, staan we erachter dat het zo is gelopen.”

Anders dan bij andere hulpacties zal de terugkeer in Nederland sober zijn. Vanwege het coronavirus worden de leden van het reddingsteam niet ontvangen door hun families. „We stappen in de bus en rijden weg”, noemt de woordvoerder het.