Reddingsschip onderweg naar Libische kust

Een Nederlands schip van hulporganisatie Sea-Watch is donderdagochtend vanuit de Maltese stad Valetta uitgevaren richting de Libische kust voor een reddingsoperatie voor bootvluchtelingen. Het is volgens de organisatie een bijzondere missie, omdat het risico bestaat dat het schip aan de ketting wordt gelegd.

Recent werden door de Italiaanse autoriteiten al twee schepen van civiele reddingsorganisaties in beslag genomen, zegt een woordvoerder van Sea-Watch. Daarmee wil het land volgens hem vluchtelingen ontmoedigen om überhaupt aan de overtocht te beginnen.

„Italië heeft andere EU-landen meermaals om hulp gevraagd bij de opvang van vluchtelingen, maar telkens bot gevangen. Nu heeft Italië schimmige afspraken gemaakt met Libië en worden repatriëringen actief aangemoedigd.” Mensen terugsturen naar Libië is volgens Sea-Watch niet humaan, omdat in detentiecentra in het land sprake zou zijn van hoger, marteling en verkrachting.

Het duurt twaalf tot 24 uur voordat het schip, met circa twintig mensen aan boord, in het reddingsgebied aankomt. Voor de missie is 2,5 week uitgetrokken. Bij een vorige missie een maand geleden werden nog enkele honderden mensen gered. Ook bij deze operatie verwacht Sea-Watch honderden mensen te kunnen redden, omdat volgens de organisatie blijkt dat ondanks de nog barre weersomstandigheden veel mensen de overtocht wagen.