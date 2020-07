Reddingspoging zeldzame vlinder door aanplant pimpernelplantjes

Waterschap Limburg, Vlinderstichting en het Limburgs Landschap beginnen vrijdagmiddag met de aanplant van nieuwe pimpernellen langs een weg in Posterholt, waar tot maandag een zeer zeldzame vlindersoort leefde. Met de noodmaatregel hopen de instellingen het leefgebied van de met uitsterven bedreigde donkere pimpernelblauwtjes te herstellen. Dat zei een woordvoerder van het schap vrijdag.

De vlinder heeft het pimpernelplantje nodig om te overleven. Maandag maaide een aannemer die werkt voor het schap een berm langs de N274 plat. Uitgerekend de berm waar het donkere pimpernelblauwtje het enige nog resterende leefgebied in Nederland had. De Vlinderstichting deed daarvan aangifte, waarna het waterschap zich donderdagavond meldde als verantwoordelijke instantie voor het wegmaaien van het leefgebied.

„We zijn hier heel erg van geschrokken”, zei een woordvoerder van het schap vrijdag.”Dit had niet mogen gebeuren.”

Met de aannemer worden inmiddels gesprekken gevoerd. „Dat zijn geen leuke gesprekken”, zei de woordvoerder.

Het is namelijk al de tweede keer dat de betreffende berm wordt plat gemaaid. Eerder gebeurde dat in het voorjaar. Volgens de Vlinderstichting had dat nog niet zo’n grote impact. „In het voorjaar vlogen de vlinders nog niet, en wat weg gemaaid werd, groeide daarna weer op. Nu vlogen de vlinders wel, toen alle planten opnieuw weg werden gemaaid”, zei een woordvoerder van de Vlinderstichting. Hij hoopt dat er nog pimpernelblauwtjes zijn, maar zeker is dat niet.

De woordvoerder van het waterschap zei dat de aannemer na het maaien van de berm in het voorjaar beterschap beloofde. Waarom hij dan nu opnieuw de fout in ging, is onduidelijk. „We onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren”, aldus de woordvoerder van het waterschap.