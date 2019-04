Reddingsbrigade wil campagne veilig zwemmen

Reddingsbrigade Nederland wil dat er een nationale campagne komt ter voorkoming van verdrinkingen in zee en de binnenwateren. Het risico op verdrinking in Nederland neemt volgens de organisatie toe door de klimaatverandering, veranderende vrijetijdsbesteding en door „nieuwkomers” die het zwemmen niet altijd goed onder de knie hebben.

De reddingsorganisatie stelt dat mensen niet altijd goed zijn geïnformeerd over de risico’s van het zwemmen in open water. „Een campagne moet zwemmers beter bewustmaken van risicofactoren als stroming, kou of plotselinge diepteverschillen.”

De reddingsbrigade wil dat in een campagne onder meer wordt gewezen op de risico’s van zwemmen „zonder dat anderen een oogje in het zeil houden”. Dat gebeurt nu in 47 procent van de gevallen. Ook zou meer aandacht moeten zijn voor de gevaren van het nuttigen van alcohol en zwemmen. Dat gebeurt nu bij 9 procent van de zwemactiviteiten