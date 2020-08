Reddingsbrigade waarschuwt ook maandag voor gevaarlijke zee

De reddingsbrigade waarschuwt ook maandag voor gevaarlijke stroming in zee, waardoor zwemmers in de problemen kunnen komen. „Vandaag zal het opnieuw druk worden en is er aflandige wind. Ga niet verder dan tot de knieën het water in”, adviseert de Haagse reddingsbrigade.

Zondag was een extreem drukke dag voor de redders. In totaal werden 268 mensen uit het water gehaald die aan de kust van Den Haag in de problemen kwamen. Twee zwemmers zijn daar overleden. Bij 59 mensen werd eerste hulp verleend. Ook werden tientallen verdwaalde kinderen met hun ouders herenigd, zo blijkt uit een inventarisatie die de brigade maandag bekendmaakte.

Ook elders langs de kust ging het zondag mis. In Wijk aan Zee en Zandvoort overleden twee strandgangers. In de zee langs de kust was op meerdere plaatsen sprake van gevaarlijke stroming. Volgens de reddingsbrigade zorgde de combinatie van sterke stroming en de wind die was opgestoken, voor „een zeer verraderlijke zee”.