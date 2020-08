Reddingsbrigade: nog steeds oppassen in zee

Badgasten moeten in zee nog steeds rekening houden met stromingen en muien. Daarvoor waarschuwt Reddingsbrigade Nederland. „We hebben nog geen beeld dat het minder is geworden”, zegt een woordvoerder.

„Mensen moeten nog steeds oppassen. Het kan per locatie verschillen. „De plaatselijke reddingsbrigades houden de situatie nauwlettend in de gaten en zullen gevaarlijke plekken in zee markeren. Ook adviseert de reddingsbrigade niet buiten haar toezichtsgebied te recreëren.

De afgelopen dagen zijn langs verschillende stranden tientallen mensen in de problemen gekomen door sterke stromingen en muien. Onder meer in Julianadorp (Noord-Holland) kwam een Poolse man om het leven nadat hij drie kinderen uit het water had gered. Een Haagse tiener verdronk in zee bij Monster.

Een mui is een geul die loodrecht op het strand staat waardoor water met veel kracht naar zee stroomt. Wie daarin terechtkomt, kan er niet tegenin zwemmen. De enige remedie is je laten meevoeren en als de stroming minder krachtig wordt, schuin wegzwemmen en met een boog terug naar het strand gaan.