Reddingsbrigade Nederland kijkt terug op „druk weekend”

Reddingsbrigade Nederland heeft een „druk weekend” achter de rug. Vanwege het mooie weer trokken velen richting het water en moesten reddingsbrigades alleen al op vrijdag ruim driehonderd keer in actie komen aan de kust en op binnenwateren. Daarbij verkeerden in zeker 33 gevallen mensen in een levensbedreigende situatie, aldus een woordvoerder van de reddingsbrigade.

„De dagaantallen qua inzet komen in de buurt van de records die we vorig jaar hadden tijdens de hittegolf. Gelukkig was het zaterdag een stuk rustiger omdat het weer toen minder was. Maar ook zondag hadden we onze handen weer meer dan vol”, zegt de woordvoerder. Hoe vaak de brigade moest uitrukken, weet hij maandag. Omdat een aantal reddingsbrigades pas dan met hun inzetcijfers op de proppen komt.

De koepelorganisatie, waarbij 157 reddingsbrigades zijn aangesloten, gaat ook de komende dagen mensen wijzen op de gevaren van zwemmen in zee en binnenwateren. „Vanaf woensdag wordt er een hittegolf voorspeld. Ja, dat betekent voor ons weer alle hens aan dek. Want Nederland blijft vanwege corona vooral in Nederland.”

Veel zwemmers aan de kust kwamen in de problemen door de sterke stroming en muien. Muien zijn de onderbrekingen in zandbanken, die bij laagwater te herkennen zijn aan geulen of stroomgaten. In muien is de stroming sterk, en deze trekt altijd richting open zee.