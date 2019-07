Reddingsbrigade in week tijd 700 keer in actie

Reddingsbrigades zijn de afgelopen week ruim zevenhonderd keer in actie gekomen om zwemmers en andere recreanten langs de kust en bij recreatieplassen te helpen. De hulpverleners hielpen dertig zwemmers. In drie gevallen ging het om zwemmers die in levensbedreigende situaties verkeerden.

Daarnaast werd bijna zeshonderd keer eerste hulp verleend en werden 64 kinderen herenigd met hun ouders of andere begeleiders. Ook hielpen de reddingsbrigades elf (kite)surfers en vijf schippers in nood.

Reddingsbrigade Nederland waarschuwt voor de temperatuur van een zee of meer. „Koud water kan je in levensgevaarlijke problemen brengen. Door kramp kan zwemmen onmogelijk worden.”

Ook krijgen zwemmers het advies niet te ver van het strand af te gaan en bij stroming met de stroom mee te zwemmen. „Zwem er niet tegenin; je put jezelf alleen maar uit.”