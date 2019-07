Reddingsbrigade bezorgd om stijging aantal verdrinkingen

Reddingsbrigade Nederland maakt zich zorgen. Het aantal verdrinkingen vertoonde vorig jaar een opvallend sterke stijging: van 85 in 2017 naar 112 vorig jaar. „Meer aandacht is nodig.”

Nederland zet zich schrap voor een tropische week. Woensdag kan het kwik stijgen naar 37 graden. Burgers zoeken massaal verkoeling op het water. De reddingsbrigades staan daarom weer op scherp. Op het strand, bij binnenwateren en in zwembaden.

Niet zonder reden. Zondag overleden er twee Polen en een Duitser voor de kust van Den Haag. De KNRM, de kustwacht en de reddingsbrigade kwamen in actie, evenals een traumahelikopter. De drie slachtoffers zijn nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten.

Het CBS presenteerde maandag trieste cijfers. Vorig jaar zijn in totaal 112 Nederlanders verdronken, 27 meer dan een jaar eerder. De toename doet zich alleen voor bij personen vanaf 20 jaar. Bij jongeren ligt het aantal verdrinkingen de laatste jaren op gemiddeld veertien per jaar.

Het totaalaantal verdrinkingen is de afgelopen decennia overigens gedaald. De onverwachte piek van vorig jaar betekent wel een stijging van ruim 30 procent ten opzichte van 2003. De precieze reden is niet bekend.

Risico’s

Reddingsbrigade Nederland vermoedt dat de toename te wijten is aan het mooie weer van vorig jaar. „Door het warme weer trokken veel Nederlanders naar het water”, zegt directeur Koen Breedveld. Bovendien zwemmen steeds meer mensen in open water.

Zwemmers verkijken zich vaak op de stroming of de diepte van water. Onderschatting van risico’s leidt regelmatig tot tragische verdrinkingen. De strandbrigades kwamen vorig jaar 7900 keer in actie, 2400 keer meer dan een jaar eerder.

Breedveld is niet verbaasd over de nieuwste cijfers. „Kinderen worden steeds minder motorisch vaardig. Dat heeft invloed op de zelfredzaamheid van burgers in het water. We zwemmen ook minder vaak dan vroeger. We poedelen wel, maar zwemmen minder.”

Behalve 112 Nederlanders verdronken er vorig jaar ook 26 niet-Nederlanders, die op bezoek waren in ons land. De meesten waren afkomstig uit Duitsland. Ook Polen en mensen met een niet-westerse achtergrond vinden relatief vaak de dood door verdrinking.

„De kans is groot dat deze mensen zich er niet van bewust zijn dat je je kinderen op zwemles moet laten gaan en dat je niet moet zwemmen als je alcohol hebt gedronken”, zegt Breedveld. Bovendien kennen niet-Nederlanders vaak de risico’s van muien of van kramp niet.

Werk verzetten

Breedveld denkt dat de stijgende temperaturen voor problemen kunnen zorgen. „Als zomers zoals die in 2018 normaal worden, hebben we nog een berg werk te verzetten om te zorgen dat Nederland veilig kan blijven genieten van het water.”

De reddingsbrigade pleit voor meer aandacht voor verdrinkingsrisico’s. Tijdens gymlessen, maar bijvoorbeeld ook bij aardrijkskunde of geschiedenis. „Om kinderen te leren dat zwemmen niet alleen leuk is, maar ook gevaren met zich meebrengt.”

Drie zwemmers overleden aan kust bij Den Haag