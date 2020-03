Redacteur jaloers op geloof EO-collega’s

Door de coronacrisis ervaart ze het als een groot gemis dat ze niet met God is opgevoed zoals haar collega’s. Marieke Gouka, online-redacteur bij het EO-programma NieuwLicht, schrijft dat zaterdag in NRC.

De wetenschap dat de helft van de bevolking het virus zal krijgen en dat de echte grote uitbraak nog moet komen, beneemt haar de adem. „Welke kant valt het kwartje op voor mij?” vraagt Gouka zich af. Door een auto-imuunziekte en milde vorm van astma loopt ze zelf een verhoogd risico.

„Nu wankelen alle zekerheden als nooit tevoren en zou ik willen dat ik kon geloven zoals mijn collega’s dat doen.” Die wens heeft ze voor het eerst. „Door de coronacrisis ervaar ik het als een groot gemis dat ik niet met God ben opgevoed.”

Gouka legt uit: „Het vertrouwen voelen dat je in bodemloze tijden als deze gedragen wordt. Dat er een God is die voor je zorgt en je beschermt. Het vertrouwen dat wanneer het coronavirus sterker zal zijn dan mijn imuunsysteem, er nog altijd het eeuwige leven is.”

Voorouders

Ook microbioloog en NRC-columnist Rosanne Hertzberger kwam in haar column zaterdag uit bij het geloof, nadat ze de coronacrisis als uitzichtloze situatie heeft geschetst. „Volgende week gaan er dagelijks honderden doden vallen in Nederland. Er is geen ontkomen aan. Er zijn niet genoeg spullen, niet genoeg mensen. De mensen zullen alleen sterven, zonder dat hun partners of kinderen afscheid kunnen nemen.”

Ze eindigt met: „Ondertussen bid ik tot mijn God, en de God van mijn voorouders. Bewaar ons, bescherm ons, houd ons vast.”