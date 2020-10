Red Team pleit voor „snel, kort en krachtig” ingrijpen

Het Red Team, een groep wetenschappers die gevraagd en ongevraagd advies geeft over de bestrijding van de coronacrisis, vindt dat het tijd is voor „snel, kort en krachtig ingrijpen.” Als iedereen zich twee tot drie weken aan strenge regels houdt, kunnen de maatregelen voor de kerstdagen en de jaarwisseling weer versoepeld worden. „Stop met vrijblijvende adviezen, de burger wil duidelijkheid en voorspelbaarheid”, aldus de wetenschappers.

„Er zijn onconventionele ingrepen nodig om de besmettingsgraad weer naar beneden te krijgen”, zegt medisch microbioloog Bert Mulder van het team. „Om weer grip op het virus te krijgen, is het nodig dat iedereen zich een paar weken lang zoveel mogelijk onthoudt van contacten met anderen. Geen bijeenkomsten dus waar mensen - met een mondkapje op - toch binnen 1,5 meter van elkaar kunnen komen. Reizen, ook met het openbaar vervoer, alleen als het absoluut nodig is. Geen sociale uitjes. Berekeningen tonen aan dat de verspreiding van het virus dan binnen afzienbare tijd weer op een aanvaardbaar niveau zit.”

„We hebben nu het zicht op het virus verloren. Het zou praktisch zijn geweest om de herfstvakantie van de scholen met een of twee weken te verlengen, zoals wij adviseerden. Dat scheelt al heel veel in verkeer en contacten onderling. Maar dat is niet gebeurd. Nu moeten er andere ingrepen komen”, aldus Mulder.

Nieuwe maatregelen die het kabinet deze week naar verwachting aankondigt, moeten vooral erg helder zijn, vindt het Red Team. „Het is allemaal veel te omslachtig, dan krijg je geen draagvlak mee. Breng het kort en hard, dan kunnen we snel weer versoepelen. Zo niet, dan moet er in 2021 voor de derde keer hard ingegrepen worden.”