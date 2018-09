Red Band wint Mispakselverkiezing Greenpeace

Red Band heeft de eerste zogeheten Mispaksel-verkiezing van Greenpeace gewonnen. De organisatie is deze verkiezing gestart om aandacht te vragen voor het vele plastic waarin voedsel wordt verpakt.

De per stuk verpakte winegums van Red Band kregen de helft van de ruim 30.000 stemmen. De in folie verpakte winterpeen van Albert Heijn eindigde als tweede, voor de avocado’s in bakjes en zakjes van de Jumbo.

„Het was vanaf dag één van de verkiezing duidelijk dat Red Band zou winnen. De stemmen liepen snel op en het bleek ook wel uit reacties als ‘te gek voor woorden’ en ‘deze spant wel de kroon’, aldus Meike Rijksen, campagneleider plastic.

Red Band heeft laten weten de verpakking aan te passen. Verder wil het snoepbedrijf in gesprek met Greenpeace over hun verpakkingenbeleid. Rijksen: ,,Complimenten voor Red Band. We hopen dat ze dit doortrekken naar de rest van hun assortiment en een voorbeeld worden voor andere producenten en supermarkten.”

De prijs wordt zaterdagavond uitgereikt in het consumentenprogramma Kassa.