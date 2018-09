Recycling grasmat onder de loep

De provincie Gelderland onderzoekt hoe het hergebruik van moeilijk recyclebare materialen kan worden verbeterd en gestimuleerd. Dit op voorstel van ChristenUnie en SGP.

Het provinciale gedoogbeleid bij overtredingen van milieuregels stond woensdag ter discussie in de Gelderse Provinciale Staten. Aanleiding was een onderzoek van het televisieprogramma Zembla naar onder meer de verwerking van kunstgrasmatten bij afvalbedrijf Vink in Barneveld.

Eerder deze week bleek dat afvalverwerkingsbedrijf Vink in Barneveld in 2015 en 2017 is veroordeeld wegens de illegale opslag van meer dan 35 kubieke meter kunstgrasmatten van 2008 tot 2010.

SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren hadden om een spoeddebat gevraagd. Volgens Zembla heeft Vink vervuilde kunstgrasmatten opgeslagen op het bedrijfsterrein op plaatsen waar dat niet is toegestaan. De provincie Gelderland zou dat gedogen.

Gedeputeerde Conny Bieze (VVD), die in de tv-uitzending aan het woord kwam, werd in het debat ter verantwoording geroepen voor haar uitspraak: „Je mag de regels alleen overtreden in samenspraak met ons.”

Matten

Vink verwerkt afgedankte en versleten kunstgrasmatten. De vezels in de matten worden toegepast als omhulsel van drainageleidingen en als grondstof voor de kunststofverwerkende industrie. Het rubber wordt na een droogproces en keuringen hergebruikt voor nieuwe kunstgrasvelden. Volgens Vink is opslag nodig omdat de matten niet altijd snel kunnen worden verwerkt. Ze worden namelijk vooral vervangen in de maanden mei tot augustus, als er niet wordt gesport.

Al in 2012 vroeg Vink een nieuwe vergunning aan voor zijn bedrijfsactiviteiten, waaronder de verwerking van kunstgrasmatten. De provincie kon daar pas werk van maken nadat de gemeente Barneveld in 2016 het bestemmingsplan daarvoor had gewijzigd. Bieze verwacht dat de nieuwe vergunning eind dit jaar kan worden verleend. Zolang gedoogt de provincie activiteiten die de oude vergunning overstijgen.

Weer en wind

Volksgezondheid en milieu gaan altijd voor bedrijfsbelangen, benadrukte Bieze. Vorige week is er nog bij Vink gecontroleerd. Voor CDA en D66 was dat afdoende. SGP’er Evert Mulder relativeerde: „Die kunstgrasmatten lagen tien jaar in weer en wind buiten. Eventuele schadelijke stoffen zijn er na al die jaren wel uitgespoeld.”

Een Statenmeerderheid stemde in met een motie van ChristenUnie en SGP waarin werd gevraagd om efficiënt (her)gebruik van hernieuwde en schaarse grondstoffen te bevorderen, onder meer bij de aanleg en het onderhoud van kunstgrasvelden.

In een Statencommissie wordt nog doorgesproken over het gedoogbeleid.