‘Recycling gft-afval in gevaar door vervuiling’

Groente- fruit- en tuinafval is zodanig vervuild met ander afval, dat het bijna niet meer te recyclen valt. Daarvoor waarschuwen acht organisaties die zich bezighouden met afval, recycling en milieu. Ze pleiten bij de Tweede Kamer voor maatregelen om de vervuiling van de afvalstroom tegen te gaan. „Als deze trend doorzet, dreigt de recycling van gft-afval te moeten stoppen en komen de Nederlandse recyclingdoelstellingen in gevaar”, stellen ze.

In het jaar 2000 was gft-afval volgens de organisaties gemiddeld voor 1 procent vervuild met resten die daar niet in thuishoren. Sindsdien is de vervuiling gestaag toegenomen tot zo’n 5 procent. „Als deze trend doorzet, dreigt de recycling van gft-afval te moeten stoppen en komen de Nederlandse recyclingdoelstellingen in gevaar.”

Als een van de oorzaken van de toegenomen verontreiniging noemen de organisaties verwarring bij consumenten. Zij worden soms op het verkeerde been gezet door winkels die producten verkopen die verpakt zijn in soorten biologisch afbreekbaar plastic die in de praktijk helemaal niet mee gerecycled kunnen worden. De recyclingbranche ziet logo’s die ten onrechte aangeven dat een verpakking bij het gft-afval mag graag verdwijnen.

De organisaties, waaronder de Vereniging Afvalbedrijven, Natuur & Milieu, Recycling Netwerk en het Nederlands Instituut voor Ecologie, pleiten verder voor een duidelijke landelijke norm. Het ingezamelde gft-afval mag wat hen betreft hooguit 2 procent vervuild zijn.