„Recyclen kan beter voor meer milieuwinst”

Het recyclen van afval kan beter om meer milieuwinst te behalen. Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in het dinsdag verschenen rapport Beleid voor meer milieuwinst met recycling. Een van de maatregelen die het Haagse adviesorgaan voorstaat is een verbod of heffing op export van plasticafval naar landen waar dat wordt gestort of gedumpt.

Een andere mogelijke maatregel is het vergroten van de verantwoordelijkheid van bedrijven. Producenten die hun producten zo maken dat ze beter recyclebaar of milieuvriendelijker zijn, zouden minder moeten betalen aan het recyclingsysteem. Ook uitbreiding van het statiegeldsysteem naar kleinere plastic flessen en blikjes is een optie.

Volgens het CPB is de kwaliteit van het afval nog een groot probleem. „Er is te weinig goed recyclebaar plasticverpakkingsafval en de vervuiling van textiel en papier neemt toe. Dit komt bijvoorbeeld door etensresten op papier en in ondergrondse containers wordt regelmatig restafval en nat textiel gegooid.” Huishoudens beter informeren, kan daarom de kwaliteit van het recyclen verhogen.

Geen afvalbak is gelijk