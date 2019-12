Rectoren vrezen macht techbedrijven in hoger onderwijs

Nederlandse rectores magnifici maken zich grote zorgen over de macht van (Amerikaanse) techreuzen in het hoger onderwijs, zo blijkt zondag uit een opiniestuk van zeventien wetenschappers op de website van de Volkskrant. „Digitalisering bedreigt onze universiteit. Het is tijd om een grens te trekken”, schrijven ze.

De wetenschappers stellen dat studenten en docenten veelal informatie te delen op besturingssystemen en clouddiensten, bijvoorbeeld geleverd door Google en Microsoft. „De snelle digitalisering van het Nederlands onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van commerciële platformdiensten.”

Een van de gevaren die de rectoren noemen is dat de controle over data van studenten, docenten en onderzoekers naar de bedrijven verschuift. „Die kunnen deze exploiteren zonder publiek toezicht.” Een van de andere bezwaren is dat de bedrijven de ‘architectuur’ van platformen veranderen, zonder dat instellingen daar invloed op hebben. Dat zou ten koste gaan van de onafhankelijkheid.

Een van de oplossingen zou volgens de wetenschappers zijn dat universiteiten en hogescholen zelf de regie nemen en onderling afspraken maken. De onderwijsinstellingen zouden niet allemaal individueel met verschillende aanbieders in zee moeten gaan, maar gezamenlijk voorwaarden stellen die voor alle aanbieders gelden op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid en privacy. Zo laten ze zich niet „tegen elkaar uitspelen door commerciële aanbieders”, aldus de schrijvers.

Als het gaat om de positie van techbedrijven in het onderwijs, waarschuwden privacyorganisaties vorige maand al voor Google. Zo zou 70 procent van de scholen in het basisonderwijs gebruik maken van Google-software. De organisaties vrezen dat het bedrijf met de gegevens van kinderen aan de haal gaat. In het voortgezet onderwijs zou Microsoft nog steeds de grootste zijn.