Rector school geschrokken na ongeluk

De rector van het Strabrecht College in Geldrop reageerde donderdagochtend geschokt na het ongeluk van de bus met leerlingen in Frankrijk. „Ongelooflijk, ontzettende schrik. Ik kon het niet geloven. Ik werd uit bed gebeld en ben onmiddellijk hierheen gereden”, zei rector Leenderd van der Deijl tegen Omroep Brabant.

De school heeft nog geen compleet beeld. Ook niet over het aantal gewonden en de ernst. „We willen graag weten wat precies aan de hand is. Dat is nog niet helemaal duidelijk.”

Er staan voor donderdag ook andere schoolreisjes gepland. „Die gaan gewoon door. We willen proberen de school vandaag zo normaal mogelijk te laten verlopen. Verder moeten we afwachten wat de berichten zijn.”