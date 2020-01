Recreatievaart blijft in Rotterdamse haven voor problemen zorgen

De recreatievaart in de Rotterdamse haven blijft voor problemen zorgen. Bij drie van de vier ernstige ongelukken het afgelopen jaar is een plezierboot betrokken. „Dat is te veel voor zo’n kleine groep vaarweggebruikers,” zei havenmeester René de Vries tijdens de toelichting op de nautische jaarcijfers 2019 van de haven van Rotterdam. Hij kondigde aan om samen met de Zeehavenpolitie het toezicht verder te verscherpen op vaarbewijzen en alcohol.

Een van de vier ernstige ongelukken afgelopen jaar op het water betrof een aanvaring tussen een RHIB, een razendsnelle, kleine en uiterst wendbare boot, en een sloep waarbij een dode en negen gewonden vielen. Meer dan tien passagiers raakten te water en konden worden gered door aansnellende boten. Het onderzoek naar de schuldvraag loopt nog. Bij een ander ernstig ongeluk in 2019 voer een snelle RHIB tegen een kademuur.

Het is overigens niet de eerste keer dat havenmeester De Vries oproept tot maatregelen om de recreatievaart aan te pakken. In 2018 gebeurden vijf ernstige ongelukken, waarbij één dode viel. Zo voer een snel varende watertaxi met volle vaart op een sloep. Hierbij vielen gewonden.

De Vries pleitte tijdens de presentatie voor het beperken van de snelheid van vooral snelle plezierboten. „We zijn hierover met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek. Er moet wat gebeuren, zoals het verbeteren van de vakbekwaamheid van de bestuurder.”

De Vries zag verder een relatief veilig jaar voor de zee- en binnenvaart in zijn haven. „Het aantal minder ernstige ongevallen bleef nagenoeg hetzelfde; 113 tegen 112 in 2018. Het gaat om voornamelijk ‘parkeerschade’, dus als een zee- of binnenvaartschip te hard aanlegt en daarbij kade en dukdalven beschadigt.”

Het aantal schepen dat Rotterdam in 2019 aandeed, bleef ook vrijwel gelijk aan 2018, 29.491 stuks (+15).