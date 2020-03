Recreatiegebied in Limburg dicht wegens te veel mensen

De Wilhelminaberg in Landgraaf en het recreatieve gebied daaromheen zijn zondagochtend afgesloten. Dat is besloten omdat er te veel mensen, onder wie veel sporters, zijn. „Met deze aantallen bezoekers kan er geen veilige afstand gehouden worden van elkaar”, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Bij de toegangswegen naar de berg worden hekken geplaatst. Als mensen nu alsnog het gebied ingaan, krijgen ze 390 euro boete.

Tot dusverre zijn er dit weekeinde niet veel meldingen van grote groepen mensen die samenkomen. Vorig weekeinde was dat wel het geval, met name in parken en op stranden. Het kabinet nam naar aanleiding daarvan extra maatregelen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus.