Recreatiebedrijven voelen de crisis, voucher moet pijn verzachten

De coronacrisis treft ook de kampeer- en bungalowparksector, al zijn op een uitzondering na alle bedrijven nog geopend. Geert Dijks, directeur van HISWA-RECRON, hoopt dat het uitgeven van vouchers ervoor gaat zorgen dat mensen toch boekingen blijven doen.

„Op 80 procent van de 2500 ondernemers die wij vertegenwoordigen heeft het coronavirus een behoorlijke impact. Mensen trekken hun boekingen in en twijfelen over nieuwe reserveringen”, zegt Dijks namens HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie van bedrijven in de watersport en recreatie. „Vooral de boekingen van kampeerplaatsen, bungalows en chalets staan onder druk.”

Vacansoleil Nederland meldt bijvoorbeeld dat het nog geen 20 procent van de boekingen binnen heeft in vergelijking met het aantal reserveringen in het eerste kwartaal van 2019.

Onzekerheid is de voornaamste reden dat veel mensen hun vakantieplannen uitstellen of wijzigen. „Daarom willen we een voucher in het leven roepen om boekingen te kunnen verzetten naar een andere periode, zodat je niet je geld kwijt bent als consument. En voor recreatiebedrijven voorkomt het een liquiditeitsprobleem of misschien zelfs een faillissement. En daar heeft niemand baat bij, ook de klant niet”, aldus Dijks.

Vorige week werd er voor reizen naar het buitenland al een zogenoemd coronavoucher in het leven geroepen, dat zowel voor de reiziger als de reisorganisatie goed van pas komt. Als de onderneming de reiziger direct de reeds betaalde reissom zou moeten terugbetalen, zou de reisonderneming in financiële problemen kunnen komen.

HISWA-RECRON is bezig met een zelfde soort initiatief voor de watersport- en recreatiesector. Dijks: „Dat geeft de klant garantie op een boeking of reservering en dat zorgt voor vertrouwen. Die voucher geven we vanaf morgen al uit maar de garantie op de vouchers wordt nog ingericht met de provincies en hopelijk ook de rijksoverheid.”

Het Nederlandse vakantieseizoen gaat begin april van start en volgens Dijks is het „voor iedereen gissen wat er gaat gebeuren na 6 april”. Toch is het niet stil op de campings- en bungalowparken die momenteel open zijn. „De bungalows bijvoorbeeld zijn een uitermate goed alternatief om afstand tot elkaar te bewaren, mocht iemand in het gezin besmet zijn met het coronavirus”, aldus Dijks. „Op de recreatieparken worden veel maatregelen getroffen. Zo worden mensen bijvoorbeeld ver uit elkaar gezet en wordt er een maximum aan het aantal bezoekers van de sanitaire gebouwen gesteld.”

Mocht het coronavirus onder controle zijn in Nederland, dan zou het zomaar kunnen dat de watersport- en recreatiebedrijven in eigen land massaal worden bezocht, denkt Dijks. „Als het virus in andere landen door woedt, dan is het goed denkbaar dat mensen de eigen economie een steuntje in de rug geven en kiezen voor vakanties in eigen land.”