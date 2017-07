Recordregen in Zeeland

In de provincie Zeeland is afgelopen nacht net zoveel regen gevallen als er gemiddeld in de hele maand juli valt. Volgens Weeronline viel in Vlissingen sinds middernacht al 80 millimeter water. Dat zijn acht volle emmers water per vierkante meter. Normaal valt in de provincie Zeeland in juli tussen de 65 en 80 millimeter neerslag.

Op andere plaatsen in het land leidden de hoosbuien afgelopen nacht tot ondergelopen straten, pleinen en kelders van woningen.Ook kwamen er meldingen uit onder meer Alblasserdam en Terschelling van putdeksels die door het vele water in de riolering opgetild werden.

Voor de rest van maandag en dinsdag verwacht Weeronline nog meer regen. In het zuiden is bij buien ook kans op hagel en onweer. De buien verspreiden zich maandag steeds verder over het land. Woensdag kan een droge dag met af en toe zon worden, maar pas begin volgende week is er kans op een langere periode met droog en zonnig zomerweer.