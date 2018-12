Recordprijs voor tekening Lucas van Leyden

Een tekening van een jonge man gemaakt door Lucas van Leyden (1494-1533) is dinsdagmiddag verkocht voor bijna 11,5 miljoen Britse ponden. Dat gebeurde op een veiling van Christie’s in Londen. Volgens een woordvoerster van het veilinghuis was de opbrengst van de krijttekening maar liefst tien keer zo hoog als werd verwacht. Het bedrag van omgerekend bijna 13 miljoen euro is een internationaal veilingrecord voor de Leidenaar, aldus Christie’s.

De tekening van de staande jongeman (circa 1515-1525) was voor zover bekend de laatste van de hand van Van Leyden die nog in privébezit was. Wie het kunstwerk heeft gekocht, wil de zegsvrouw niet melden. Het Rijksmuseum in Amsterdam, het British Museum in Londen en het Louvre in Parijs hebben ook tekeningen van de Leidse kunstenaar in hun collectie.

Kenners prijzen het werk om de detaillering, de natuurlijke weergave en het tonen van karakter bij de geportretteerde.