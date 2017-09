Recordpoging moet EHBO op de kaart zetten

Op de Dam in Amsterdam probeert het Nederlandse Rode Kruis zaterdag het wereldrecord EHBO te verbreken. De hulporganisatie wil in totaal 2500 mensen eerste hulp laten verlenen, het huidige record staat op 1795 mensen. Vrijdag zocht het Rode Kruis nog naar de laatste paar honderd vrijwilligers.

Tijdens de wereldrecordpoging worden de deelnemers getraind door enkele tientallen instructeurs die vertellen wat je moet doen bij bewusteloosheid, bloedingen, verslikking of verstikking. Onder de aanwezigen op de Dam zijn de vicevoorzitter van het Rode Kruis, prins Pieter-Christiaan en Rode Kruis-ambassadeur Irene Moors.

De bereidheid om medische hulp te verlenen is afgenomen in vergelijking met zeven jaar geleden, bleek afgelopen week uit onderzoek van Kantar Public. Wie kennis heeft van EHBO biedt over het algemeen een stuk sneller de helpende hand dan iemand die er weinig kennis van heeft.