Recordpoging met bierkrattenbrug mislukt

De recordpoging van studenten in Enschede om een bierkrattenbrug met een overspanning van 28 meter te bouwen, is zaterdag mislukt. Het bouwwerk kon niet op eigen kracht staan en zakte in, meldt een van de studenten van de bouwcommissie.

Veertig studenten Civiele Techniek van de Universiteit Twente (UT) werkten de afgelopen dagen keihard om het record te vestigen. Ze bouwden de brug met 8000 kratten van een bekend biermerk uit Enschede en zaterdagmiddag om 15.00 uur werden de steigers weggehaald die het bouwsel ondersteunden. Het was de bedoeling dat de brug zonder hulp een uur bleef staan. Maar dat lukte dus niet. Na een halfuurtje zakte het bouwwerk in het midden in en vielen er kratten uit.

Het huidige record, 26,69 meter, is in handen van de TU Eindhoven. Acht jaar geleden deed de Twentse universiteit ook al een recordpoging met een bierkrattenbrug, maar ook die mislukte.