Recorddrukte voor reddingsbrigades

Reddingsbrigades hebben vorige week topdrukte beleefd. Reddingsbrigade Nederland noteerde van vorige week maandag tot en met zondag 2547 hulpverleningsacties. Dat is volgens de organisatie een record. Het oude record stond op 2062, in week 29 van 2016.

De combinatie van een hittegolf en de zomervakantie leidde tot drukte op de stranden. Bij de 2547 incidenten waren volgens de aangesloten reddingsbrigades 2602 mensen betrokken. Volgens Reddingsbrigade Nederland werden er 79 mensen gered uit een levensbedreigende situatie.

Urk vist verslaggever uit het water

Andere incidenten zijn bijvoorbeeld kinderen die vermist raken, mensen die onwel worden door de warmte en (kite)surfers die in de problemen komen.

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) maakte zondag al melding van een piek in het aantal hulpvragen door het warme weer. De KNRM is vorige week 160 keer uitgevaren om mensen in nood te helpen, ruim drie keer zo veel als in een ‘normale’ week. Veel schepen kwamen donderdagavond en -nacht in problemen door een weeromslag met onweer en windstoten.