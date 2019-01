Recorddrukte op Nederlandse wegen

Het verkeer in het midden, oosten en zuiden van het land ondervindt flinke hinder van de sneeuwval in de avondspits. Omstreeks 17.45 uur stond er 2296 kilometer file op de Nederlandse wegen, meldt de ANWB. Volgens de verkeersorganisatie gaat het om de drukste spits ooit.

Tussen Utrecht en de Duitse grens en naar het zuiden ondervindt het verkeer veel overlast. Het verkeer in en en rond Arnhem en Nijmegen is compleet vastgelopen, aldus de ANWB. Op de A28 tussen Utrecht en Zwolle moeten weggebruikers rekening houden met ruim twee uur vertraging.

Vooral tijdens een sneeuwbui of wanneer er een strooiwagen rijdt, vordert het verkeer langzaam. De gemiddelde snelheid op de snelwegen is zo’n 30 kilometer per uur. Grote ongelukken zijn niet gebeurd, omdat de verkeersdeelnemers hun rijgedrag aanpassen.

De sneeuw trekt verder naar het oosten. In de Randstad is het bijna overal gestopt met sneeuwen. Daar valt de verkeersoverlast dan ook mee.