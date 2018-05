Recorddrukte in Westerscheldetunnel

De Westerscheldetunnel in Zeeland beleefde woensdag zijn drukste dag ooit. Op de dag voor Hemelvaartsdag reden 29.218 voertuigen door de tunnel onder de zeearm tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland. Een record, zo meldt het bedrijf dat de tunnel in opdracht van de provincie exploiteert. Er was veel vakantieverkeer op de weg.

Op een gemiddelde dag turft het bedrijf zo’n 17.000 passages. De 6,6 kilometer lange Westerscheldetunnel is een toltunnel. Koningin Beatrix verrichtte in 2003 de opening.